В рязанском ЦПКиО появятся камеры хранения и раздевалки

На заседании правительства региона 26 августа обсуждали планы благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Зачитали вопрос от рязанского сообщества, которое попросило оборудовать камеры хранения и раздевалки. Для них это необходимо, так как каждую неделю они участвуют в забегах в центральном парке.

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов на заседании отметил, что это хорошая идея, и камеры хранения будут предусмотрены в крытых павильонах.Их возведут на месте старта маршрута паркового забега.