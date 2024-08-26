Понедельник, 26 августа, 2024

В рязанском ЦПКиО появятся камеры хранения и раздевалки

Автор: Кристина Аманн

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Виталий Артёмов, фото администрации Рязани

На заседании правительства региона 26 августа обсуждали планы благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Зачитали вопрос от рязанского сообщества, которое попросило оборудовать камеры хранения и раздевалки. Для них это необходимо, так как каждую неделю они участвуют в забегах в центральном парке.

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов на заседании отметил, что это хорошая идея, и камеры хранения будут предусмотрены в крытых павильонах.Их возведут на месте старта маршрута паркового забега.

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