В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами

23 декабря в Рязанском цирке прошла премьера новогоднего танцевально-циркового шоу «WOW». Его главная особенность том, что в представлении принимают участие роботы.
Как рассказывает генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков:
Также Сергей Беляков рассказал, что впервые в представлении не будет манежа, а вместо него — большой полноценный экран.
Руслан Ганеев, автор, режиссёр, композитор:
Помимо всех инновационных технологий в программе зрители увидят всемирно известного обладателя «Золотого клоуна» в Монте-Карло — Дэвида Ларибле, а также «Принцессу цирка» Алису Нестерову. Программа будет работать постоянно, после Рязани она поедет в Саратов, а потом — по другим городам России. Также в ближайшее время планируется постановка номера, где будет робот-дрессировщик и робособака.
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
16+
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации