Воскресенье, 24 декабря, 2023
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В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами

7info7
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23 декабря в Рязанском цирке прошла премьера новогоднего танцевально-циркового шоу «WOW». Его главная особенность том, что в представлении принимают участие роботы.

Как рассказывает генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков:

— Программа «WOW» — непростая программа. Президент нашей страны дал четкое руководство развивать искусственный интеллект, компания Росгосцирк идет в ногу со временем, и на сегодняшний день вы увидите первое такое шоу в мире. При этом в представлении задействованы и лучшие артисты акробатического жанра, жанра дрессуры и искусственного интеллекта, а также животные.

Также Сергей Беляков рассказал, что впервые в представлении не будет манежа, а вместо него — большой полноценный экран.

— Сегодня мы даём старт великолепной программе, программа будет проходить не только в присутствии роботов и артистов, но и на уникальной технологии сценической. — отмечает директор Росгосцирка. — Это экран, на котором будет демонстрироваться та или иная картинка. Весь манеж, и все что мы увидим в манеже, есть полноценный экран.

Руслан Ганеев, автор, режиссёр, композитор:

— Сама концепция и сам вызов этого проекта — это уже большая сложность в его реализации. Проект уникален тем, что мы показываем не только инновацию, а ещё некое развитие от первых истоков до того, к чему мы пришли, к роботам. И вот соединение этой истории это очень большая глобальная история со стороны технологов, артистов, музыки, света, звука.

Помимо всех инновационных технологий в программе зрители увидят всемирно известного обладателя «Золотого клоуна» в Монте-Карло — Дэвида Ларибле, а также «Принцессу цирка» Алису Нестерову. Программа будет работать постоянно, после Рязани она поедет в Саратов, а потом — по другим городам России. Также в ближайшее время планируется постановка номера, где будет робот-дрессировщик и робособака.

В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами
В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами
В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами
В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами
В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами
В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами
В рязанском цирке впервые покажут шоу с роботами

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