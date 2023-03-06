В рязанской школе №1 в апреле начнётся капитальный ремонт

Первый зампред Рязанской областной думы Александр Шевырев проконтролировал подготовку здания бывшей Мариинской гимназии в Рязани к ремонту.

После 1917 года там находились советские школы, позже – педагогический колледж. В настоящее время памятник архитектуры, в котором сохранились дореволюционные детали интерьеров, передан школе №1. В апреле в здании стартует капремонт.

Как отметил парламентарий, здание полностью адаптируют для начальной школы.

Александр Шевырев: «С депутатом Рязанской городской думы Александром Чайкой осмотрели планируемые к ремонту помещения. В новом корпусе разместятся классы с первого по четвёртый. Отремонтируют девять кабинетов, актовый зал и два спортзала. Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит разгрузить основное здание школы. Прилегающую территорию благоустроят»

Капремонт школы №1 проведут по госпрограмме «Развитие образования», проекта «Новая школа» и народной программы партии «Единая Россия».

Всего в 2023 году в Рязанской области пройдёт капитальный ремонт 20 школ в 11 муниципалитетах. Из федерального бюджета на эти цели выделен почти 1 миллиард рублей, ещё 132 миллиона рублей предусмотрено из областного бюджета.