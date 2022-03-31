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Четверг, 31 марта, 2022

В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа

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В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа

Александр Ильин

В рентгенологическом отделении ПО «Городская поликлиника № 2» в кабинете флюорографии в октябре 2021 года был установлен новый аппарат «Флюоро-ПроГраф-РП». Оборудование было закуплено и поставлено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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С момента запуска в работу и по настоящее время на аппарате проведено более 8000 исследований. Уже полгода оборудование работает безотказно и без перебоев, обеспечивая для пациентов поликлиники быстрое и своевременное оказание медицинской помощи.  

О характеристиках и работе нового оборудования рассказала врач-рентгенолог высшей категории Татьяна Васильевна Елисеева: 

«Сотрудниками нашего кабинета накоплен большой опыт использования различных видов флюорографов: пленочного и цифрового предыдущего поколения. «ПроГраф» является самым современным на сегодняшний день. Его преимущества: снижение лучевой нагрузки на пациента до 0,03 миллизиверт (это десятки раз меньше, чем у предыдущего поколения флюорографов); быстрота выполнения исследования; высокое качество снимков; возможность установки определённой контрастности, яркости, разрешения; широкий диапазон диагностики; распечатка результата на термопленке. Обследования на оборудовании проводятся как с профилактической, так и с диагностической целью».

Флюорография является наиболее доступным из рентгенологических методов исследования органов грудной клетки для прикреплённого к поликлинике населения. Разрешение нового аппарата позволяет выявлять большой спектр заболеваний (туберкулез, заболевания онкологические, инфекционные, сердечно-сосудистой системы, трахеи, бронхов). Если пациент проходит обследование с диагностической целью, то он получит результат в течение 5 минут и может сразу пойти к врачу за назначением дальнейшего лечения. 

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Режим работы нового флюорографа в ПО «Городская поликлиника № 2» – две смены – позволяет производить до 200 исследований в день. В период пандемии COVID-19 и повышенной нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено с помощью «ПроГрафа» выявлялось много коронавирусных пневмоний.

В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа
В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа
В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа
В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа
В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа
В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа
В рязанской поликлинике №2 рассказали о бесперебойной работе нового флюорографа

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