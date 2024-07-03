Среда, 3 июля, 2024

В рязанской поликлинике №11 более 100 человек прошли дистанционное мониторирование АД

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

С начала апреля 2024 года в поликлиническом отделении Городской клинической больницы № 11 в Рязани проводится новая медицинская услуга для пациентов с гипертонией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Проводить дистанционное мониторирование стало возможно благодаря новому современному сервису, который начал работать в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сервис собирает, анализирует и визуализирует данные пациентов. Система автоматически выводит в приоритет данные пациентов, которые передали показания с отклонениями.

С начала работы сервиса в поликлинике ГКБ № 11 обследования прошли 100 человек. Все они стали участниками программы «Подбор терапии», которая назначается для уточнения эффективности лекарственной терапии и ее коррекции.

По итогам работы с пациентами 55,5% завершили участие в программе, достигнув целевых значений, включающих в себя определенный уровень артериального давления и частоту пульса.

У 44,5% выявлены отклонения мониторируемых показателей, с ними врачи продолжат работу в рамках программы. Такие пациенты переведены на следующий этап «Контроль терапии».

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