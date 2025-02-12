В Рязанской ОКБ провели 5 пересадок почек

В 2025 году в рязанской ОКБ пять пациентов рязанских трансплантологов получили шанс на новую жизнь. Операции по пересадке почки провели специалисты Областной клинической больницы. Об этом сообщает министерство здравоохранения области ВКонтакте.

Все пациенты находились на гемодиализе – их кровь очищал аппарат искусственной почки. Это значительно ухудшает качество жизни человека, он привязан к процедуре, которую проходит регулярно. После пересадки почки появляется свобода передвижения, а значит, можно путешествовать, общаться с друзьями и родственниками из других регионов.

«Рязанские пациенты, которые перенесли трансплантацию, ведут особенно активный образ жизни: они регулярно встречаются, общаются, выступают на состязаниях для людей с трансплантированными органами», — отметили в посте.

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Все эти возможности пациенты получили в 2018 году, когда в регионе открылась служба донорства и трансплантации. За 2024 год было трансплантировано 13 почек и 2 печени, а всего в Рязани сделано 79 пересадок почки и 11 пересадок печени.