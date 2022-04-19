В Рязанской облдуме обсудили предложения по внесению изменений в закон «О молодёжной политике в РФ»

Во вторник, 19 апреля, состоялось заседание комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросом. На заседании обсуждались предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской федерации».

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В заседании приняли участие представители молодёжного парламента, молодёжных общественных объединенией региона, педагоги.

Участники заседания высказали свои предложения по внесению изменений в данный закон. Например, председатель молодёжного парламента при Рязанской областной Думе Владимир Крысанов предложил дополнить закон понятиями «молодой учёный», «воспитательное пространство», «патриотизм».

Затем участники заседания приступили к обсуждению высказанных предложений. Перед началом дискуссии председатель Комитета Сергей Пупков отметил, что Рязанская область была в числе первых, где приняли региональный закон «О молодёжной политике».

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По итогам мероприятия сформированный блок предложений будет направлен для экспертной и правовой оценки, а затем — в Государственную Думу РФ.

После заседания комитета всех желающих пригласили на экскурсию по Рязанской областной Думе. Участники мероприятия посетили выставку фоторабот митрополита Рязанского и Михайловского Марка, ознакомились с экспозицией социально-экономического развития региона, побывали в зале, где представлена история Рязанского земства.