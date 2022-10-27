В Рязанской областной клинической больнице появился новый дуоденоскоп

В Рязанской ОКБ обновилось оборудование для обследование двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте.

Дуоденоскоп вводят через гортань в ЖКТ пациента. Изображение внутренней поверхности двенадцатиперстной кишки передаётся на монитор видеокамерами.

Аппарат высокой чёткости получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Риск травмирования пациента при диагностике практически нулевой.

Специалисты больницы уже имеют навыки работы с дуоденоскопом – на подобном оборудование здесь давно проводится диагностика. Новый прибор сделает работу с пациентами более эффективной благодаря высокому разрешению и чёткости изображения. Это позволит выявлять заболевания на ранней стадии и проводить прецезионную диагностику.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram