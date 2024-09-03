В Рязанской областной Думе наградили лауреатов Международной выставки детского рисунка «Za Россию!»

Во вторник, 3 сентября, в региональном парламенте подвели итоги Международной художественной выставки детского рисунка «Zа Россию!». В торжественной обстановке юных лауреатов поздравили спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, секретарь Союза художников России, председатель творческой комиссии по работе с молодыми художниками Максим Титов, куратор проекта, член Общественной палаты Рязанской области, член Союза художников России Владимир Янаки.

Выставка, посвященная Дню России и 30-летию Рязанской областной Думы, открылась в стенах регионального парламента 11 июня. В экспозицию вошли 68 картин воспитанников детских школ искусств области и школы-интерната имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева, а также юных художников Сирийской Арабской Республики, изучающих русский язык. Все работы разбиты по темам: «Счастливое детство», «Есенинская Русь», «Мой родной край», «Сила России – наш многонациональный народ», «Народные промыслы Рязанской области», «Памятники и достопримечательности», «Моя семья, мой дом», «Герои истории», «Воины-герои, участники СВО». Для воплощения художественного замысла ребята использовали различные живописные (гуашь, акварель, акрил) и графические материалы.

– Спасибо всем, кто принял участие в проекте. Благодаря вам региональный парламент на три месяца стал настоящим домом творчества. Светлые, искренние детские работы помогли нам, взрослым, вспомнить радостные мгновения из детства, напомнили о значимости каждого прожитого дня, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Многие ребята представили картины, воспевающие родной дом, малую Родину, простые, понятные каждому человеку, ценности: настоящую крепкую дружбу, тихие семейные вечера, летние каникулы в деревне у бабушки.

По итогам выставки специальным подарком от Рязанской областной Думы и Союза художников России отмечена картина воспитанницы Рыбновской детской школы искусств Елизаветы Андреевой «Своих не бросаем». Живописное полотно посвящено рязанцу, гвардии лейтенанту ВДВ Артему Прокоповичу, героически погибшему при исполнении боевой задачи в ходе СВО. Второй спецприз Аркадий Фомин и Максим Титов вручили Ликерии Юрковой из Лесновской школы искусств «Парус». Юная художница представила на выставку работу «Мать у всех одна – и у боярина, и у купца». Обе девушки получили в подарок мольберты.

– Очень приятно, что сегодня в этом зале – будущее искусства. Дорогие ребята, знайте, вы уже достигли успехов. Я думаю, что многие из вас станут большими художниками и гордостью нашей великой страны, – отметил Максим Титов.

Живописные полотна, участвовавшие в выставке, также отмечены поощрениями Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, регионального министерства культуры и управления культуры администрации Рязани. На основе детских рисунков планируется выпустить открытки, календари и другую полиграфическую продукцию, которую передадут военнослужащим, защищающим свободу и независимость России в зоне специальной военной операции.

Спикер регионального законодательного собрания Аркадий Фомин тепло поблагодарил всех участников выставки, особо отметив труд педагогов детских школ искусств региона:

– Именно вы терпеливо, с любовью, знакомите юных живописцев с основными принципами композиции и законами светотени, обучаете различным техникам рисования. Но главное – помогаете каждому ребенку увидеть прекрасное вокруг себя – в природе, в людях, в их словах и поступках.

Большую помощь в организации и проведении выставки оказал Союз художников России в лице куратора проекта Владимира Янаки и секретаря организации Максима Титова. Аркадий Фомин отметил вклад живописцев в развитие творческих способностей у детей всех возрастов и продвижение молодых российских художников. За активную культурную и общественную деятельность Максим Титов отмечен Благодарственным письмом Рязанской областной Думы.