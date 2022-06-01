В Рязанской области живёт 194 тысячи детей

В преддверии Дня защиты детей специалисты Рязаньстата поделились информацией о детском населении регина. Выяснилось, что на данный момент в Рязанской области проживает 194 тысячи детей.

Из них — 26 тыс малышей до 3-х лет, 46 тыс дошколят и 122 тыс школьников.

Для поддержания здоровья в регионе работает 5 круглогодичных санаториев и 370 летних лагерей.

Более чем в 500 различных организациях дополнительного образования развивают свои таланты 75% рязанских детей от 3 до 18 лет.

60% детских развивающих школ и студий работает в районах области. Больше всего возможностей для дополнительного образования у ребят в Касимовском, Михайловском, Рыбновском и Рязанском районах. Здесь работает наибольшее число различных детских школ и студий.