В Рязанской области живет 247,1 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 36 лет, из них 126,7 тыс. юношей и 120,4 тыс. девушек. Такие данные приводит Рязаньстат.

В городах — 72% молодежи, в сельской местности — 28%.

Высшее образование получают 29,4 тыс. молодых людей, среднее профессиональное — 26,7 тыс.

Важным шагом в жизни молодежи является создание семьи. В 2023 году впервые зарегистрировали свои отношения 3,7 тыс. молодых пар.

У молодых рязанских родителей в течение прошлого года родилось 5,3 тыс. малышей, это 81% от общего количества новорожденных в регионе.