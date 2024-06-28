Пятница, 28 июня, 2024

В Рязанской области живет 247,1 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 36 лет

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области живет 247,1 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 36 лет, из них 126,7 тыс. юношей и 120,4 тыс. девушек. Такие данные приводит Рязаньстат.

В городах — 72% молодежи, в сельской местности — 28%.

Высшее образование получают 29,4 тыс. молодых людей, среднее профессиональное — 26,7 тыс.

Важным шагом в жизни молодежи является создание семьи. В 2023 году впервые зарегистрировали свои отношения 3,7 тыс. молодых пар.

У молодых рязанских родителей в течение прошлого года родилось 5,3 тыс. малышей, это 81% от общего количества новорожденных в регионе.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанка устроила в квартире дома на улице Циолковского наркопритон

Участники реалити «Место силы» предсказали певице Славе новую любовь

Три машины столкнулись в Рязани, очевидцы винят неработающий светофор

Поджог автомобиля в Рязани. Что известно?

Раскрыты ужасающие подробности изнасилования девочки в Прикамье

Рязанская Росгвардия провела «чистку» среди владельцев оружия

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошли мероприятия, посвящённые Дню молодежи

Жителей Екатеринбурга напугали вой сирены и звуки выстрелов

Педофил изнасиловал трехлетнюю девочку и выбросил ее возле магазина

В Рязани силовики провели контртеррористические учения на территории РНПК

Краснов потребовал ускорить выплаты участникам СВО

В Касимове прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанка устроила в квартире дома на улице Циолковского наркопритон

Новости Рязани
Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Участники реалити «Место силы» предсказали певице Славе новую любовь

Новости мира
Экстрасенсы пройдут два испытания, связанные со знаковыми местами Питера, кроме этого, им придется ответить на вопрос звездной гостьи.

Три машины столкнулись в Рязани, очевидцы винят неработающий светофор

Новости Рязани
Утром 28 июня на улице Зубковой в Рязани произошло массовое ДТП.

Поджог автомобиля в Рязани. Что известно?

Новости Рязани
Огнём уничтожено 2 легковых автомобиля. На месте происшествия работали 2 единицы спецтехники, 6 сотрудников МЧС. Люди не пострадали.

Раскрыты ужасающие подробности изнасилования девочки в Прикамье

Новости мира
Обвиняемый по делу об изнасиловании трехлетней девочки в деревне...