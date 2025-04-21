В Рязанской области женщина за деньги прописала у себя мигранта

В Рыбном 34-летняя жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире гражданина Средней Азии за деньги. Всего за прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области выявили около 50 правонарушений в миграционной сфере. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Выявлены нарушения правил въезда и пребывания на территории России, составлены 6 протоколов с нарушением сроков обращения за выдачей патента, 2 протокола в связи с незаконной трудовой деятельностью. Четыре человека предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет. На 1 работодателя оформлен административный протокол в связи с незаконным привлечением иностранца к работе.

Возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».