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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В Рязанской области женщина за деньги прописала у себя мигранта

Анастасия Мериакри

В Рыбном 34-летняя жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире гражданина Средней Азии за деньги. Всего за прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области выявили около 50 правонарушений в миграционной сфере. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Выявлены нарушения правил въезда и пребывания на территории России, составлены 6 протоколов с нарушением сроков обращения за выдачей патента, 2 протокола в связи с незаконной трудовой деятельностью. Четыре человека предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет. На 1 работодателя оформлен административный протокол в связи с незаконным привлечением иностранца к работе.

Возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

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