В Рязанской области запечатлели редкое атмосферное явление — лентикулярное облако

В Ряжском районе произошло редкое природное явление — появление лентикулярного облака. Фото этого удивительного феномена опубликовал телеграм-канал «RZNASTRO».

Лентикулярные, или как их еще называют, линзовидные облака формируются на гребнях воздушных волн либо между двумя слоями воздуха. Обычно наблюдаются на высоте от 2 до 15 километров.

Особенностью линзовидных облаков является способность оставаться неподвижными даже при сильном ветре, в то время как другие облака стремительно проносятся мимо.

Для возникновения лентикулярных облаков необходимы мощные горизонтальные воздушные потоки и высокая влажность в атмосфере. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или активным переносом воздуха из удалённых регионов.