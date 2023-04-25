В Рязанской области взрывотехники Росгвардии обезвредили мину

В лесополосе возле села Казарь в Рязанском районе рабочие обнаружили боеприпас. Его обезвредили сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области.

Взрывотехники осмотрели находку и определили, что это 82-миллиметровая мина, изготовленная в середине ХХ века, со следами сильной коррозии.

Росгвардейцы с соблюдением мер безопасности вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.

В региональном управлении силового ведомства напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать и передвигать. Нужно немедленно обратиться в экстренные службы.