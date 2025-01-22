Расторжение брака для рязанцев подорожало в 8 раз — с 650 до 5000 рублей

С 1 января в Рязанской области выросли размеры госпошлин за услуги органов ЗАГС. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

В частности, за расторжение брака каждый из супругов теперь должен платить не 650 рублей, а 5000. При этом неважно, разводится ли пара добровольно, или по решению суда.

За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии госпошлина увеличилась с 1600 до 5000 рублей.

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За исправления в документах, а также выдачу свидетельств придётся платить 700 рублей вместо прежних 650 рублей. Выдача повторного свидетельства подорожала с 350 до 500 рублей.

Госпошлина за выдачу справок из архивов органов ЗАГС увеличилась с 200 до 350 рублей.

Стоимость госпошлины за регистрацию брака осталась прежней — 350 рублей.