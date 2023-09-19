В Рязанской области вырос спрос на приставку Wink+ от «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост спроса на приставку Wink+ в Рязанской области. В сравнении с прошлым годом объем продаж вырос почти на 40%.

Благодаря устройству пользователь получает доступ к контенту видеосервиса Wink везде, где есть интернет, причем неважно, какой провайдер его предоставляет. Подключение и настройку гаджета клиент легко осуществит самостоятельно (рекомендуемая скорость передачи данных — от 25 Мбит/с).

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Популярность видеосервиса Wink в Рязанском регионе растет от года к году. Интересный и разнообразный контент, многочисленные дополнительные функции делают платформу привлекательной для наших земляков. Приставка Wink+ удобна для тех, кто постоянно в разъездах, но хочет, чтобы привычный формат телевидения и киноколлекция были всегда под рукой. Устройство можно брать с собой на дачу, в командировку или на отдых. Оно работает по всей стране и подстраивается под текущий часовой пояс. При этом сохраняются и допопции: “Управление просмотром”, “Родительский контроль”, “Караоке” и другие».

Wink+ представляет собой компактный внешний блок, который служит командным центром и работает на операционной системе Android. Телевизор выступает в качестве проектора, на который устройство транслирует контент платформы. Мощный процессор и достаточное количество памяти приставки гарантируют ее быструю и бесперебойную работу. Также в комплект оборудования входит тактильно комфортный пульт лаконичного дизайна. С его помощью можно управлять не только приставкой, но и телевизором. Для удобства поиска нужного контента и более быстрого ввода символов на пульте предусмотрены специальные кнопки.

Владельцам умной колонки VK Капсулы с аудиопомощником Маруся “Ростелеком” предлагает новинку для приставки Wink+: Bluetooth-пульт с голосовым управлением и гироскопом. С ним осуществлять навигацию на экране ТВ-приставки можно голосом или при помощи курсора (аэромыши). Подробную информацию о видеосервисе Wink и дополнительных гаджетах для удобства пользования им можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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