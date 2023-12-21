В Рязанской области выпустили справочник «Найди свою профессию»

Минэкономразвития Рязанской области совместно с Государственным Фондом развития промышленности Рязанской области разработало справочник «Найди свою профессию». Брошюра знакомит выпускников средних общеобразовательных и профессиональных учреждений с организациями реального сектора экономики и показывает перспективы личностного и карьерного роста на промышленных предприятиях.

«Выбор профессии – очень важный шаг, совершаемый человеком в юном возрасте, сложный и ответственный», – отметил министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

Справочник знакомит читателей как с промышленными гигантами, так и с малыми, активно развивающимися инновационными компаниями, среди которых есть системообразующие организации, предприятия, работающие по принципам бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда», инвесторы и экспортеры Рязанской области.

«Найди свою профессию» содержит информацию о 30 предприятиях Рязанской области, представляющих различные отрасли промышленности: радиоэлектронику, приборостроение, машиностроение, металлургию, фармацевтику, строительный комплекс, а также легкую и пищевую промышленность. Все они предлагают достойные условия труда: стабильную заработную плату, социальный пакет, оплачиваемый отпуск, повышение уровня квалификации за счет работодателя, возможность карьерного роста и другие преимущества.

Промышленный комплекс – основа экономики Рязанской области, на его долю приходится 29,6% ВРП. На предприятиях Рязанской области трудится 113 тысяч человек, это более 23% занятых рязанцев.