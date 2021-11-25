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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Рязанской области выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом

Александр Ильин

В четверг, 25 ноября, в Рязанской области выявлено 243 новых случая заражения COVID-19. Число скончавшихся — 18. Пациентов, справившихся с болезнью, — 238. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1870 человек, общее число случаев заражения — 54 311.

Темп прироста за сутки составил 0.45%. Показатель заболеваемости в регионе — 4842.8 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6446.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 33 796 случаев заражения (всего 9 468 189), умерло пациентов — 1238 (всего 269 057).

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