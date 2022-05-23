В Рязанской области в третьем трудовом семестре примут участие 1200 студентов

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что на Фестивале студенческих отрядов в областном центре дали старт третьему трудовому семестру.

В Центральном парке культуры и отдыха совместно с Рязанским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» был организован Фестиваль студенческих отрядов. В нем приняли участие сельскохозяйственные, педагогические, строительные, сервисные, медицинские и другие профильные отряды. На тематических площадках они рассказали о своей деятельности, возможностях и преимуществах участия в студотрядах.

В рамках фестиваля прошло торжественное открытие третьего трудового семестра. Путевки студентам вручил заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов. Кроме этого состоялись творческие и образовательные мастер-классы, праздничный концерт.

В этом году в третьем трудовом семестре в Рязанской области примут участие 50 отрядов общей численностью около 1200 студентов. Они будут работать в Рязанской и Московской областях, Краснодарском крае, Крыму. Бойцы студенческих строительных отрядов отправятся также в Челябинск на Всероссийскую стройку «Мирный атом» и впервые на межрегиональную студенческую стройку в Арктической зоне.