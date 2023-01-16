Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области в праздничные дни выявили 9 нарушений правил охоты

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Фото с сайта Минприроды Рязанской области

С 1 по 8 января на территории Рязанской области сотрудники отдела государственного охотничьего надзора минприроды Рязанской области следили за соблюдением правил охоты в усиленном режиме.

Выявлено 8 фактов охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Также был выявлен 1 факт нахождения в охотничьих угодьях Сапожковского района на механическом ТС при охоте с оружием в расчехлённом виде.

На нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Министерство природопользования Рязанской области напомнили, что каждый охотник должен иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты в закреплённых охотничьих угодьях ещё и путёвку.

В регионе продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению нарушений законодательства в области охоты.

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