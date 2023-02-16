В Рязанской области в электронный вид переведено 130 государственных и муниципальных услуг

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова провела заседание комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг.

В заседании приняли участие министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, исполняющий обязанности министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Тимур Морозов, представители региональных управлений федеральных органов власти, других министерств и ведомств.

Юлия Швакова обратила внимание участников заседания на то, что в стране реализуется концепция клиентоцентричного государства.

«Перед органами власти поставлена задача внедрения подходов с ориентацией на потребителя в каждой сфере. Указом Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Цифровая трансформация» необходимо довести долю социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов», – отметила Юлия Швакова.

Зампред регионального правительства подчеркнула, что всего к концу 2023 года в дистанционную форму должны перейти 39 региональных услуг.

«В этом году мы должны реализовать в регионе утвержденную правительством РФ Концепцию перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан», – отметила Юлия Швакова.

На базе МФЦ Рязанской области начал работу региональный центр оптимизации, будет координировать работу по реализации Концепции.

«В регионе в электронный вид переведено 130 государственных и муниципальных услуг, нам необходимо продолжать работу по повышению качества этих сервисов», – сказала зампред правительства.

В ходе заседания участники ознакомились ходом перевода государственных услуг в электронный вид и устранением проблем, выявленных по результатам инвентаризации предоставления электронных государственных и муниципальных услуг, а также расширении перечня услуг, предоставляемых в МФЦ.