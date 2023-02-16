В Рязанской области в электронный вид переведено 130 государственных и муниципальных услуг

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова провела заседание комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг.
В заседании приняли участие министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, исполняющий обязанности министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Тимур Морозов, представители региональных управлений федеральных органов власти, других министерств и ведомств.
Юлия Швакова обратила внимание участников заседания на то, что в стране реализуется концепция клиентоцентричного государства.
Зампред регионального правительства подчеркнула, что всего к концу 2023 года в дистанционную форму должны перейти 39 региональных услуг.
На базе МФЦ Рязанской области начал работу региональный центр оптимизации, будет координировать работу по реализации Концепции.
В ходе заседания участники ознакомились ходом перевода государственных услуг в электронный вид и устранением проблем, выявленных по результатам инвентаризации предоставления электронных государственных и муниципальных услуг, а также расширении перечня услуг, предоставляемых в МФЦ.
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