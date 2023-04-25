В Рязанской области в ходе рейдов выявили 29 нарушений правил охоты и рыболовства

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области подвели итоги профилактического мероприятия «Весенняя охота».

Мероприятия проводились в регионе с 8 апреля. Росгвардейцы вместе с представителями регионального минприроды и линейного отдела полиции каждый день проводили рейды по охотничьим угодьям. Цель – пресечь факты незаконной охоты и нарушения в сфере оборота оружия.

Всего по итогам рейдов к административной ответственности привлекли 32 владельца оружия.

По статье о нарушении правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира – 29 человек;

по статье о нарушении правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему – 1 человек;

по статье о нарушении сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учёт – 2 человека.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдения правил охоты и законодательства в сфере оборота оружия, а также об ответственности за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения.