spot_img
Вторник, 25 апреля, 2023

В Рязанской области в ходе рейдов выявили 29 нарушений правил охоты и рыболовства

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области подвели итоги профилактического мероприятия «Весенняя охота».

Мероприятия проводились в регионе с 8 апреля. Росгвардейцы вместе с представителями регионального минприроды и линейного отдела полиции каждый день проводили рейды по охотничьим угодьям. Цель – пресечь факты незаконной охоты и нарушения в сфере оборота оружия.

Всего по итогам рейдов к административной ответственности привлекли 32 владельца оружия.

По статье о нарушении правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира – 29 человек;

по статье о нарушении правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему – 1 человек;

по статье о нарушении сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учёт – 2 человека.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдения правил охоты и законодательства в сфере оборота оружия, а также об ответственности за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения.

В Рязанской области в ходе рейдов выявили 29 нарушений правил охоты и рыболовства
В Рязанской области в ходе рейдов выявили 29 нарушений правил охоты и рыболовства

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации