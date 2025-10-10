Пятница, 10 октября, 2025
10.6 C
Рязань
Новости Касимова

В Рязанской области в федеральную собственность возвращено 12 гектаров леса

Алексей Самохин
Изображение от YuliiaKa на Freepik

Суд в Рязанской области удовлетворил требования природоохранной прокуратуры о возврате в федеральную собственность почти 12 гектаров земель лесного фонда и взыскании с гражданина около 100 миллионов рублей за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщила пресс-служба природоохранной прокуратуры. 

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства. Было установлено, что при перераспределении земель бывшего колхоза в Касимовском муниципальном округе гражданин незаконно оформил в собственность участок сельскохозяйственного назначения, включив в его состав почти 12 гектаров территории ГКУ РО «Нижне-Окское лесничество».

Новый владелец осуществил на этих землях незаконную рубку деревьев, причинив государству ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Для восстановления нарушенных прав государство в лице природоохранного прокурора обратилось в суд с иском о возвращении земель лесного фонда в федеральную собственность и взыскании причинённого ущерба. Суд удовлетворил заявленные требования.

Принятый судебный акт стал основанием для исключения сведений о границах участка из Единого государственного реестра недвижимости.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом,...
Интересное

Предсказание на 2026 год от Ванги: конец СВО, мировой кризис, смертоносные угрозы

Согласно пророчествам легендарной ясновидящей, 2026 год может принести нам немало горестей.
Новости России

Полная тьма. Шарий рассказал о последствиях российских ударов по Киеву

После ударов российской армии в Киеве наступила полная тьма,...
Новости России

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 
Новости России

Сотрут с лица земли: эксперт рассказал о целях российских ударов в случае поставки «Томагавков»

Эксперт: передача «Томагавков» Украине приведет к «Карибскому кризису 2.0»

Последние новости

Т2 готовится запустить собственную карту

Техническая реализация карты Т2 закончится в 2026 году, тогда все абоненты оператора смогут оплачивать услуги и сервисы с помощью нового удобного продукта.

В Рязанской области изъято более 5,4 тонны опасной продукции

Предприниматели не смогли представить документы, обеспечивающие прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. 

Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от имени зампредов правительства 

По данным региональной опергруппы, злоумышленники создают чаты в мессенджерах, куда добавляют рязанцев и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания.

В Рязани ученик школы ткнул однокласснику в глаз карандашом 

Пострадавший школьник госпитализирован в больницу имени Семашко, мальчику сделали операцию на глазу. Медики пока не дают однозначных прогнозов. 

Грузовик с контрабандой задержали в Рязанской области

В нём найдено более 20 тонн продукции, а также промышленного оборудования на которые отсутствовала таможенная декларация. 

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками в Рязанской области

Помощь медиков потребовалась пассажирам автобуса в возрасте 20, 31 и 50 лет. 

Полуфинал КВН в Рязани пройдет при полном аншлаге

Зрителей ждет полная посадка, свободных мест не останется.

Страховые выплаты рязанцам за полгода выросли в 2,7 раза 

Объем выплат достиг почти 5,2 млрд рублей. Почти три четверти суммы пришлось на добровольное страхование жизни.

Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму, он сильно отличается от «самой холодной за 20 лет»

Согласно долгосрочным расчётам, зима 2025–2026 годов на большей части России с вероятностью около 70% будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса.

Мошенники выманили у жительницы Рязани 1,3 миллиона рублей, пообещав «защитить» её деньги

В течение двух недель неизвестные звонили девушке и убеждали её, что злоумышленники пытаются похитить её сбережения, оформить на неё кредиты и перевести деньги экстремистским организациям.

Квартира в многоэтажке на улице Гоголя горела в Рязани 

Их дома эвакуировано 12 человек. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. 

В Рязани запущен проект против кибербуллинга

Первые лекции курса уже прошли на базе креативного пространства «Точка кипения» 7 и 8 октября.

Коц рассказал, какие объекты энергетики Украины попали под удар сегодня ночью 

— Блэкаут в Киеве, перебои в Днепре и Кривом Роге, — написал Коц. — Посмеялись дружно над Белгородом. 

Рязанка Коновалова завоевала бронзу командного первенства мира по дзюдо

Состязания с участием 485 спортсменов из 67 стран проходили в Лиме (Перу) с 5 по 8 октября.

«Лента.ру» рассказала о чудесах, происходящих в зоне СВО

Менее чем в тысяче километров от Москвы, в зоне боевых действий, происходят события, которые солдаты считают настоящими чудесами.