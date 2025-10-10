В Рязанской области в федеральную собственность возвращено 12 гектаров леса

Суд в Рязанской области удовлетворил требования природоохранной прокуратуры о возврате в федеральную собственность почти 12 гектаров земель лесного фонда и взыскании с гражданина около 100 миллионов рублей за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщила пресс-служба природоохранной прокуратуры.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства. Было установлено, что при перераспределении земель бывшего колхоза в Касимовском муниципальном округе гражданин незаконно оформил в собственность участок сельскохозяйственного назначения, включив в его состав почти 12 гектаров территории ГКУ РО «Нижне-Окское лесничество».

Новый владелец осуществил на этих землях незаконную рубку деревьев, причинив государству ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Для восстановления нарушенных прав государство в лице природоохранного прокурора обратилось в суд с иском о возвращении земель лесного фонда в федеральную собственность и взыскании причинённого ущерба. Суд удовлетворил заявленные требования.

Принятый судебный акт стал основанием для исключения сведений о границах участка из Единого государственного реестра недвижимости.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.