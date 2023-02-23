В Рязанской области увеличили финансирование социально значимых программ

Рязанская областная дума 22 февраля утвердила изменения в бюджет региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

На начало 2023 года всего расходная часть областной казны на текущий год выросла на 5502,7 млн рублей.

На 1639,1 млн рублей увеличилось финансирование госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт». За счёт этих средств закупят общественный транспорт и обеспечат дорожную деятельность.

Почти 600 млн рублей направят на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, капремонт теплосетей, реконструкцию сетей освещения, создание мест накопления ТКО и модернизацию парка коммунальной техники муниципалитетов.

Ассигнования госпрограммы «Формирование современной городской среды» выросли на 455,2 млн рублей.

На соцподдержку граждан дополнительно выделено 173,5 млн рублей. Средства пойдут на единовременные выплаты при рождении каждого ребёнка и при рождении первого ребёнка в молодой семье.

Финансирование госпрограммы «Развитие информационного общества» увеличено на 167,5 млн рублей. Деньги направят в том числе на построение интеллектуальной системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Также увеличены расходы бюджета по ряду госпрограмм Рязанской области в плановом периоде 2024 и 2025 годов.