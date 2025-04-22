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Фото: t.me/umvd62
Общество

В Рязанской области усилят меры безопасности на майские праздники

Алексей Самохин

На территории Рязанской области в период майских праздников будут усилены меры безопасности. Соответствующее решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Ответственные ведомства уже получили поручения по организации дежурств, проверке технического состояния объектов массового пребывания граждан, а также усилению патрулирования. В праздничные дни на улицах городов и населённых пунктов появится больше сотрудников полиции и народных дружин, также будет организована работа кинологических служб и сотрудников в штатском.

Специалисты регионального УФСБ, правоохранительных органов, предупреждают о том, что необходимо сохранять бдительность, в случае нештатной ситуации сообщать по телефону 112.

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За участие в террористической или экстремистской деятельности, а также за заведомо ложные сообщения об актах терроризма предусмотрена административная и уголовная ответственность. Лица, совершившие подобные действия, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Рязанской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда, а также Дню Победы. В эти дни на улицах ожидается значительное количество жителей и гостей региона, в связи с чем усиленные меры безопасности будут действовать как на центральных площадках, так и в местах повышенного скопления людей.

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