В Рязанской области участились случаи телефонного мошенничества

Рязанская полиция предупреждает об активности в регионе телефонных мошенников.

Жертвами злоумышленников стали трое доверчивых рязанцев, которые лишились в общей сложности более 4 млн 400 тысяч рублей.

28-летний рабочий потерял 631 800 рублей, поверив «сотруднику службы безопасности банка». Таким же образом 71-летняя пенсионерка потеряла 256 500 рублей, а 36-летний ведущий инженер-программист — 3 555 000 рублей.

По этим фактам возбуждено уголовные дела о мошенничестве.

В УМВД по Рязанской области призывают граждан к внимательности и соблюдению правил противодействия мобильным схемам обмана. Также необходимо рассказывать о правилах безопасности своим родным и близким.

Нельзя совершать финансовые операции по инструкциям, которые диктуются во время телефонных разговоров. Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, нужно положить трубку и перезвонить по официальным номерам этих организаций. Нельзя сообщать реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

В случае противоправных действий в отношении вас или ваших близких следует сразу же сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.