В Рязанской области туристы спасли сплавлявшихся по Пре мужчин

Туристы из Обнинска в Рязанской области спасли мужчин, сплавлявшихся по Пре. Об инциденте сообщает Pressaobninsk.

Инцидент произошёл в начале месяца. Туристы сплавлялись из национального парка «Мещера». 8 мая они искали место для ночлега и увидели мужчину, который стоял в воде. По их словам, у мужчины из воды торчала только голова, и он плохо понимал, где находится. Температура воздуха стремительно приближалась к нулю.

Туристы вытащили мужчину на берег, а затем заметили, что на другом берегу вода засасывает под сухие поваленные деревья другого мужчину. Спасти его удалось с трудом — лодку туристов течением также заносило.

Пострадавших доставили на ближайшую стоянку.