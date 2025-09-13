Владимир Машков принял участие в открытии XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»

В Рязани состоялась церемонии открытия ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». От имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова гостей и участников приветствовал первый заместитель Председателя правительства Денис Боков.

Денис Боков отметил, что Рязань уже много лет, благодаря фестивалю, становится центром мирового театрального искусства. «Важность и значимость этого фестиваля трудно переоценить. Ему много лет, у него свои особенные традиции, история. «Рязанские смотрины» – это всегда большой праздник», – отметил он.

Фестиваль «Рязанские смотрины» – старейший и крупнейший международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. За время работы он объединил более 200 ведущих отечественных и зарубежных театров, подарил около 500 спектаклей и собрал аудиторию свыше 800 тысяч зрителей. Фестиваль проводится в регионе раз в два года при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Рязанской области.

В течение недели зрители увидят 23 спектакля. В общей сложности состоятся 55 театральных показов. Фестивальные события организованы на 8 площадках: это три сцены Рязанского театра кукол, две сцены Рязанского театра драмы, сцена большого концертного зала Рязанской областной филармонии, Рязанская областная библиотека имени Горького и Рязанский театр юного зрителя.

Впервые фестиваль дополнит деловая программа. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, руководители 60 российских театров кукол, а также президенты 10 национальных центров Международного союза кукольных театров UNIMA будут обсуждать актуальные вопросы своей работы и творчества. Программу откроет председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков.

На церемонии открытия фестиваля Владимир Машков отметил, что на фестиваль привезены лучшие спектакли со всего мира. Он поблагодарил артистов-кукольников за то, что они одними из первых объясняют юному зрителю, что такое чувство прекрасного, вдохновение, дружба, любовь к Родине, и зрителей – за любовь к театру.

Программа фестиваля:

12 сентября:

В 12:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.

В 14:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.

В 16:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.

В 18:00 Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяо (Китай). Возрастное ограничение 0+.

В 19:00 «Удачи, Марк», Вологодский областной театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

13 сентября:

В 10:00 «Русалочка», Театр кукол им. А.К. Брахмана. Возрастное ограничение 6+.

В 12:00 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.

В 12:00 «Русалочка», Театр кукол им. А.К. Брахмана. Возрастное ограничение 6+.

В 15:00 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.

В 17:30 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.

В 19:30 «Письма-самолетики», Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой (Кыргызстан). Возрастное ограничение 12+.

14 сентября:

В 10:00 «Волшебное колечко», Саратовский театр кукол. Возрастное ограничение 6+.

В 12:00 «Микрофон включен», Владимирский театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 13:00 «Волшебное колечко», Саратовский театр кукол. Возрастное ограничение 6+.

В 14:30 «Микрофон включен», Владимирский театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 14:30 «Farse Meneghine», театр «Teatro dei Burattini» (Италия). Возрастное ограничение 0+.

В 17:00 «Farse Meneghine», театр «Teatro dei Burattini» (Италия). Возрастное ограничение 0+.

В 18:00 Театр кукол Ругао (Китай). Возрастное ограничение 0+.

В 20:00 Театр кукол Ругао (Китай). Возрастное ограничение 0+.

15 сентября:

В 11:30 «Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.

В 13:00 «Снег в июле», Нижегородский государственный академический театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 14:00 «Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.

В 14:00 «Река Потудань», Ханты-Мансийский театр кукол. Возрастное ограничение 16+.

В 17:00 Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.

В 17:00 «Река Потудань», Ханты-Мансийский театр кукол. Возрастное ограничение 16+.

В 19:00 «FOLGUEDOS DAS ALAGOAS», Театр кукол штата Алагоас (Бразилия). Возрастное ограничение 6+.

В 21:00 «FOLGUEDOS DAS ALAGOAS», Театр кукол штата Алагоас (Бразилия). Возрастное ограничение 6+.

16 сентября:

В 12:00 «Благодарный журавль», Северо-Казахстанский областной театр кукол (Казахстан). Возрастное ограничение 6+.

В 12:30 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.

В 15:00 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.

В 17:30 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.

В 17:30 «Капитанская дочка», Маленький театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 19:30 «Ali Qushchi», Cамаркандский областной театр кукол (Узбекистан). Возрастное ограничение 12+.

17 сентября:

В 12:00 «Баллада о маленьком буксире», Театр кукол «Гулливер». Возрастное ограничение 12+.

В 16:30 «Баллада о маленьком буксире», Театр кукол «Гулливер». Возрастное ограничение 12+.

В 17:00 «Играем Шекспира», Театр кукол им. С.В. Образцова. Возрастное ограничение 12+.

В 17:00 «КвинПикS», Театр кукол Карелии. Возрастное ограничение 12+.

В 20:00 «Играем Шекспира», Театр кукол им. С.В. Образцова. Возрастное ограничение 12+.

В 20:00 «КвинПикS», Театр кукол Карелии. Возрастное ограничение 12+.

18 сентября: