В Рязанской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится для выявления и развития у учащихся средних учебных заведений творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности и пропаганды научных знаний. По итогам олимпиады ребята, проявившие выдающиеся способности, отбираются в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников продлится с 10 января по 22 февраля 2023 года. Планируется, что в Рязанской области в олимпиаде примут участие около 1300 учащихся 9, 10 и 11 классов – победителей и призеров муниципального этапа олимпиады из всех муниципальных образований Рязанской области.

Площадками проведения регионального этапа олимпиады в 2023 году определены Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, Рязанский институт развития образования, общеобразовательные школы г. Рязани и подведомственные образовательные учреждения дополнительного образования

Начался рязанский региональный этап олимпиады в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина с проверки уровня знания французского языка. В конкурсном отборе приняли участие 15 учащихся рязанских школ № 6, № 14, № 34, № 53, № 63, № 69 и № 72, а также гимназии № 2.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам. Это математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология и основы безопасности жизнедеятельности.