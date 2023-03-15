В Рязанской области создан кластер современного приборостроения

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова сообщила о создании в регионе кластера современного приборостроения. Об этом она писала ВКонтакте 15 марта.
В этот день подписано соглашение между Государственным Фондом развития промышленности и представителями компаний-участников кооперации. По подсчёту Шваковой, это 9 промышленный кластер, объединяющий 12 предприятий, специализирующихся на производстве электронных устройств и теплового оборудования.
В качестве плюсов она называет льготный режим, упрощающий администрирование. Кластер собираются включить в реестр Минпромторга, заниматься его организационным, экспертно-аналитическим, информационным сопровождением будет Государственный Фонд развития промышленности.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram