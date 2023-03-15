В Рязанской области создан кластер современного приборостроения

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова сообщила о создании в регионе кластера современного приборостроения. Об этом она писала ВКонтакте 15 марта.

В этот день подписано соглашение между Государственным Фондом развития промышленности и представителями компаний-участников кооперации. По подсчёту Шваковой, это 9 промышленный кластер, объединяющий 12 предприятий, специализирующихся на производстве электронных устройств и теплового оборудования.

— Объединение одним из первых в России создано по новым требованиям к деятельности промышленных кластеров, — пишет зампред правительства региона.

В качестве плюсов она называет льготный режим, упрощающий администрирование. Кластер собираются включить в реестр Минпромторга, заниматься его организационным, экспертно-аналитическим, информационным сопровождением будет Государственный Фонд развития промышленности.

— Кластеризация — одна из самых эффективных мер развития производства, которую мы успешно используем. Ее плюсы — сокращение издержек, рациональное использование мощностей и компенсация недостающих ресурсов, оптимизация производственных процессов и, соответственно, повышение качества продукции, — отметила Юлия Швакова.