В Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность

Высокая пожарная опасность на территории Рязанской области местами сохранится в период с 1 по 3 июня. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России.

МЧС призывает рязанцев соблюдать меры предосторожности.