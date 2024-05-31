Пятница, 31 мая, 2024

В Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Высокая пожарная опасность на территории Рязанской области местами сохранится в период с 1 по 3 июня. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России. 

МЧС призывает рязанцев соблюдать меры предосторожности.

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