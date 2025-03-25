В Рязанской области социальные кураторы будут помогать сиротам 18-23 лет

На заседании правительства Рязанской области, прошедшем во вторник, 25 марта, поддержан законопроект о постинтернатном сопровождении выпускников учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

В частности, предусмотрено новое направление – это сопровождение ребят в возрасте от 18 до 23 лет социальным куратором, предполагающее адресную помощь.

Также рассмотрен ряд нормативно-правовых актов, касающихся предоставления компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, строительства и ремонта дорог и др.