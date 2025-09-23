В Рязанской области собрано более 2,8 млн тонн зерновых — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального Правительства, на котором были утверждены важные поправки в областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также рассмотрен ряд других значимых вопросов развития региона и отчетов о работе по поручениям главы региона.

В начале заседания Губернатор поинтересовался ходом уборочной кампании в Рязанской области.

«Важная работа сейчас идет – уборка урожая. Собрано уже более 2,8 млн тонн зерновых, и это не окончательная цифра. Наши аграрии продолжают трудиться, темпы не сбавляют. Посевная тоже началась», – отметил Павел Малков.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов доложил о том, что из-за неустойчивой августовской погоды в сентябре пришлось совмещать работы по уборке урожая, севу озимых и заготовке кормов для животноводства. В настоящее время зерновые культуры обмолочены на 95% площадей, с учетом прогнозов по урожайности, которая близка к рекордным значениям, ожидается собрать более 2,9 млн тонн зерна.

Рязанские аграрии также практически полностью завершили уборку рапса, продолжается сбор сои, картофеля, сахарной свеклы, овощей. Этой осенью предстоит посеять 350 тыс. га озимых культур. Аграриям оказывается вся необходимая поддержка.

Губернатор обсудил также готовность региона, в том числе Рязани, к отопительному сезону. Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост и глава администрации г. Рязани Виталий Артемов рассказали о работе, которая проведена в жилом фонде, на объектах соцсферы, инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающими организациями. В комиссии по оценке готовности к зиме объектов теплоснабжения и ЖКХ входят представители Ростехнадзора и ГЖИ.

Паспорта готовности в области получили уже более 80% жилых домов, также полностью готовы к работе 70% ресурсоснабжающих организаций. В восьми из 19 муниципалитетов, где проводился в этом году ремонт теплосетей, работы продолжаются и должны быть закончены до 1 октября. Серьезных рисков нет. Также готовы к пуску тепла системы многоквартирных домов, которые обновляются по программе капремонта в этом сезоне. Сроки завершения ремонта кровель на таких домах находятся на особом контроле.

В Рязани к отопительному сезону готовы все теплоснабжающие организации, все 204 учреждения социальной сферы и 93% жилфонда. Ремонт теплотрасс в городе проходит с соблюдением графиков, на 3 участках по улицам Урицкого, Соборная, Великанова есть отставание по срокам. До 1 октября работы планируется завершить.

На заседании Губернатор дал несколько дополнительных поручений. В частности, проработать предложения по популяризации и развитию областного конкурса на самый благоустроенный округ, городское или сельское поселение с перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. Кроме того, Павел Малков при рассмотрении вопросов рязанцев из соцсетей поручил главе администрации в недельный срок провести мониторинг работы общественного транспорта и проработать меры, которые позволят учащимся школы №28 комфортно добираться до места учебы и обратно. Сейчас школьники испытывают трудности на маршрутах автобусов №7 и №47 г. Рязани.

В р.п. Путятино к 20 октября завершится благоустройство парка по улице Ворошилова. Двухлетний проект реализуется в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Построены пешеходные дорожки, установлены лавочки, урны, освещение. В парке будет также детский городок с игровой площадкой. Глава Путятинского округа Валерий Рябков отметил, что развитие этой общественной территории будет продолжаться с учетом пожеланий жителей, в первую очередь семей с детьми.