В Рязанской области снизилась годовая инфляция

В Рязанской области продолжает снижаться годовая инфляция. По итогам октября она составила 7,7%, это минимальный показатель в ЦФО. Об этом пишет региональное отделение Банка России.

«Баланс спроса и предложения — один из ключевых факторов, который влияет на инфляцию. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен: продавцы повышают стоимость товара или услуги, ведь потребитель и так готов на покупку. Когда баланс выравнивается, рост цен замедляется или же даже происходит их снижение. Так произошло в октябре, например, с пакетными турами в Турцию после увеличения их предложения», — объясняет управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

На снижение инфляции повлияло расширение предложения по отдельным продовольственным товарам и услугам. В частности, выпуск нарастили животноводы, и на рынке стало больше свинины и продуктов ее переработки. В итоге свинина, фарш и вареная колбаса дорожали медленнее, чем в прошлом месяце.