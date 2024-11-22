Пятница, 22 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязанской области снизилась годовая инфляция

Дата публикации

Валерия Мединская
Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

В Рязанской области продолжает снижаться годовая инфляция. По итогам октября она составила 7,7%, это минимальный показатель в ЦФО. Об этом пишет региональное отделение Банка России.

 «Баланс спроса и предложения — один из ключевых факторов, который влияет на инфляцию. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен: продавцы повышают стоимость товара или услуги, ведь потребитель и так готов на покупку. Когда баланс выравнивается, рост цен замедляется или же даже происходит их снижение. Так произошло в октябре, например, с пакетными турами в Турцию после увеличения их предложения», — объясняет управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

На снижение инфляции повлияло расширение предложения по отдельным продовольственным товарам и услугам. В частности, выпуск нарастили животноводы, и на рынке стало больше свинины и продуктов ее переработки. В итоге свинина, фарш и вареная колбаса дорожали медленнее, чем в прошлом месяце. 

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани планируют проводить операции на открытом сердце

Сейчас в регионе подготовлена материальна-техническая база и специалисты, которые смогут проводить такие операции.
Новости Рязани и области

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве в Рязани

Мужчина убил нового избранника бывшей сожительницы.
Новости Рязани и области

В Рязани из-за шквалистого ветра обрушился фасад дома

Инцидент произошёл на улице Профессора Никулина.