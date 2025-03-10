В Рязанской области школьники, успешно сдавшие ЕГЭ, смогут получить 150 тысяч рублей

В Рязанской области школьники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, смогут получить губернаторскую премию. Это следует из проекта постановления правительства Рязанской области.

Школьники, успешно сдавшие ЕГЭ и поступившие в вузы Рязанской области, смогут претендовать на премию в 150 тысяч рублей. Выплата будет единовременной и не зависит от количества экзаменов, сданных на 100 баллов.

Для получения денежных средств между министерством образования Рязанской области и выпускником будет заключен договор, согласно которому студент получит выделенную сумму после зачисления в университет. Если студента отчислят из вуза, деньги нужно будет вернуть в областной бюджет.