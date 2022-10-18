Вторник, 18 октября, 2022
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В Рязанской области семьям мобилизованных выплатят по 100 тысяч рублей

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Photo by form PxHere

В Рязанской области установят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей семьям мобилизованных. Об этом стало известно на заседании правительства 19 октября.

Как отметил глава региона Павел Малков, выплату установят на областном уровне. Также предусмотрены другие меры поддержки. Законопроект о единовременной выплате мобилизованным рязанцам рассматривали в сжатые сроки ориентируясь на опыт других регионов.

Отметим, что в разных субъектах размер подобной выплаты разный: где-то это 50 тысяч рублей, где-то 100 тысяч.

Кроме выплаты, документом предусмотрен отдых в реабилитационном центре для мобилизованного после возвращения домой, бесплатная юридическая помощь.

19 октября законопроект будет рассмотрен Рязанской областной Думой.

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