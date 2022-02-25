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Пятница, 25 февраля, 2022

В Рязанской области с 28 февраля отменяют систему QR-кодов

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В Рязанской области с 28 февраля отменяют систему QR-кодов

Александр Ильин

В Рязанской области с 28 февраля 2022 года отменяют систему QR-кодов для посещения общественных мест. Распоряжение губернатора Любимова опубликовала 25 февраля газета «Рязанские ведомости».

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Согласно документу, с 28 февраля разрешено посещать кинотеатры, заведения общепита, спортивные объекты, торговые центры, парикмахерские, другие общественные месте без предъявления QR-кода или медотвода от вакцинации.

Кроме того, до 27 марта продляется режим самоизоляции для рязанцев старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях.

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