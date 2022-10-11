Вторник, 11 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда

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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Рязанской области в Сасово встретились с учениками 8-10 классов городской школы №106. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника регионального управления ведомства, полковник Дмитрий Руденченко рассказал школьникам о задачах, стоящих перед Росгвардией, а также о направлениях подготовки в учебных заведения ведомства. Особое внимание уделили подвигам росгвардейцев – участников СВО, удостоенных звания Героя России.

На практических занятиях воспитанники подшефного отряда ознакомились с основными средствами индивидуальной защиты и бронезащиты, которые используют сотрудники Росгвардии при выполнении задач.

В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда
В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда
В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда

Затем школьникам рассказали о технических характеристиках оружия, стоящего на вооружении Росгвардии. Старшеклассники попрактиковались в сборке и разборке учебного пистолета Макарова и автомата Калашникова.

На занятии по медицинской подготовке офицер рязанского СОБР объяснил школьникам правила оказания пострадавшим первой доврачебной помощи. Ребята самостоятельно наложили на рану давящую повязку и отработали различные способы эвакуации раненых.

Ученики подшефного отряда поблагодарили росгвардейцев за интересную и познавательную встречу.

В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда
В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда
В Рязанской области росгвардейцы провели урок мужества для подшефного отряда

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