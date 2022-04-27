В Рязанской области ремонтируют мосты

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области проходит ремонт искусственных сооружений. Всего в 2022 году запланировано привести в нормативное состояние 12 мостов в 8 районах области, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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В эти дни работы ведутся на объектах в Старожиловском, Касимовском, Сапожковском районах. На мостах через р. Истья на участке автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов и через р. Гусь на участке автодороги Москва — Егорьевск — Тума специалисты подрядной организации завершили фрезерование первой половины моста. Параллельно ведутся работы по демонтажу старых слоев мостового полотна. Затем подрядчик отремонтирует опоры и балки пролетного строения. После чего выполнит устройство слоя из железобетона, рулонной изоляции и уложит асфальтобетонное покрытие.

На объекте через р. Мошка на участке автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород Сапожковского района завершился разбор мостового полотна и армируется консоль пролётных строений. Параллельно ведутся работы по планировке и укреплению конуса насыпи у опоры.

Полностью завершить работы на указанных объектах планируется осенью текущего года.