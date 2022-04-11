15.4 C
Рязань
Понедельник, 11 апреля, 2022

В Рязанской области работает адресная программа переселения из аварийного жилья

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области работает адресная программа переселения из аварийного жилья

7info

Проект «Объясняем.рф. Рязанская область» рассказал об адресной программе переселения из аварийного жилья.

- Реклама -

Она рассчитана на 2019–2025 годы, однако сейчас реализуется в ускоренном режиме. Планируется, что все этапы программы завершатся в срок до конца 2023 года.

Правительство РФ при этом приняло решение поддержать регионы и помочь сохранить темпы переселения из аварийного фонда. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По этому постановлению, регионы смогут использовать средства из федерального бюджета, предусмотренные на 2023–2024 годы, уже сейчас. Кроме того, стоимость расселения теперь будет рассчитываться исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра. Ранее использовался показатель 2019 года.

В Рязанской области работает адресная программа переселения из аварийного жилья
В Рязанской области работает адресная программа переселения из аварийного жилья

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статья52% уверены, что работа негативно влияет на их внешний вид — опрос
Комментарии для сайта Cackle