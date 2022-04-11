В Рязанской области работает адресная программа переселения из аварийного жилья

Проект «Объясняем.рф. Рязанская область» рассказал об адресной программе переселения из аварийного жилья.

- Реклама -

Она рассчитана на 2019–2025 годы, однако сейчас реализуется в ускоренном режиме. Планируется, что все этапы программы завершатся в срок до конца 2023 года.

Правительство РФ при этом приняло решение поддержать регионы и помочь сохранить темпы переселения из аварийного фонда. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По этому постановлению, регионы смогут использовать средства из федерального бюджета, предусмотренные на 2023–2024 годы, уже сейчас. Кроме того, стоимость расселения теперь будет рассчитываться исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра. Ранее использовался показатель 2019 года.