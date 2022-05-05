В Рязанской области проживают около 124 тысяч людей с инвалидностью, сообщила уполномоченный по правам человека в региона Наталья епихина.
Область занимает третье место по доле людей с инвалидностью от общей численности населения в ЦФО и седьмое место в России.
По её словам, самым острым остается вопрос реализации права на доступную инфраструктуру, в том числе жилых домов и дворовых территорий; актуальными остаются вопросы обеспечения жильем и оплаты услуг ЖКХ.
Обращения поступают и по установлению группы инвалидности впервые либо её продлению.