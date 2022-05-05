В Рязанской области проживают около 124 тысяч людей с инвалидностью, сообщила уполномоченный по правам человека в региона Наталья епихина.

- Реклама -

Область занимает третье место по доле людей с инвалидностью от общей численности населения в ЦФО и седьмое место в России.

— Международный день борьбы за права инвалидов позволяет обратить внимание на проблемы, связанные с защитой прав людей с инвалидностью и ОВЗ. Ежегодно ко мне поступают обращений от людей с инвалидностью и в защиту их прав. Так в 2021 году поступило 216 обращений, — написала Епихина.

По её словам, самым острым остается вопрос реализации права на доступную инфраструктуру, в том числе жилых домов и дворовых территорий; актуальными остаются вопросы обеспечения жильем и оплаты услуг ЖКХ.

Обращения поступают и по установлению группы инвалидности впервые либо её продлению.