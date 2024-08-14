В Рязанской области проводится операция «Подросток»

Информация о проведении межведомственной профилактической операции «Подросток», направленной на предотвращение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории региона, а также оказание им различных видов поддержки, была предоставлена министерством образования Рязанской области.

Операция проводится в период с мая по октябрь во взаимодействии с представителями областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел, опеки и попечительства, сфер здравоохранения и образования, а также молодежной политики. Ее ход включает ряд мер, направленных на 11 ключевых направлений, включая «Досуг», «Семья», «Безопасный Интернет», «Детская безопасность» и «Детский телефон доверия».

Главное внимание операции уделяется встречам с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении, а также тем, кто не занимается общественно полезной деятельностью. Для подростков организуются дискуссии, беседы о здоровом образе жизни, развлекательные акции, тренинги, мастер-классы и экскурсии.В рамках операции особое внимание уделяется адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и просветительским встречам с родителями.

На собраниях с представителями общественных и волонтерских организаций проводится консультирование по вопросам детской безопасности, интернет-зависимости и работы региональных психологических служб, включая «Детский телефон доверия». В Рязанской области этот телефон функционирует на базе Комплексного центра социального обслуживания «Семья».

Предоставляемая экстренная психологическая помощь на «горячей линии» детского телефона доверия 8 (800) 2000-122 оказывается конфиденциально.