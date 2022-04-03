В Рязанской области простились с воинами, героически погибшими на Донбассе

3 апреля в Рязанской области состоялись церемонии прощания с героически погибшими в ходе спецоперации на Донбассе старшим сержантом Алексеем Сульдиным, заместителем командира взвода — командира боевой машины войсковой части 91711 и матросом Егором Боровым, стрелком отделения морской пехоты войсковой части 45765.

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Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители Правительства Рязанской области, администраций муниципальных образований региона, Рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Николай Любимов, сообщает ИД «Пресса».