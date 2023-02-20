В Рязанской области пропала 17-летняя девушка

В Михайловском районе Рязанской области пропала без вести 17-летняя девушка. Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Местонахождение Муноджот Баходуржоновны Муминовой 2005 года рождения неизвестно с 19 февраля.

Приметы: Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.

Была одета: платок серого цвета с брошью в виде цветка, чёрная длинная кожаная куртка, чёрные брюки, белые летние кроссовки.

Под курткой спортивная кофта белого цвета, под спортивной курткой чёрное платье с жёлто-красными цветами.

Особые приметы: на шее с правой стороны родимое пятно 2 см.

Всех, кому известно возможное местоположение пропавшей, просят сообщать по телефону 112, либо дежурному отряда по номерам на главной странице сайта.