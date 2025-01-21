В Рязанской области продолжаются рейды по тонировке

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области продолжают профилактическую акцию «Тонировка», направленную на выявление автомобилей с нарушениями светопропускания стекол, не соответствующими установленным нормам.

Ответственность за нарушение

Согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, управление автомобилем с излишне затемненными стеклами влечет административный штраф в размере 500 рублей.

С начала проведения мероприятия инспекторы привлекли к ответственности более 30 водителей, нарушивших правила светопропускания стекол.

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Наказание за невыполнение требований сотрудников

Госавтоинспекция напоминает, что отказ выполнить законные требования сотрудников полиции может повлечь более серьезные последствия. По ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде:

административного ареста на срок до 15 суток,

либо штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей.

Рейды направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и привлечение водителей к соблюдению действующего законодательства. Госавтоинспекция призывает автовладельцев своевременно устранять нарушения и соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.