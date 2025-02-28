В Рязанской области продлили жёлтый уровень опасности, причина этому — сохраняющаяся гололедица. Как сообщает Гидрометцентр, опасное погодное явление сохранится до 3 марта.

Предупреждение о гололедице остаётся в силе до 1:00 3 марта и может быть продлено при сохранении отрицательных температур. Обледенение дорог и тротуаров увеличивает вероятность получения травм и возникновения ДТП. Рязанцам рекомендовали быть аккуратными на дорогах.

Напомним, метеорологи прогнозируют потепление уже в эти выходные. Кроме того, нам обещают тёплый март с очередными погодными аномалиями.