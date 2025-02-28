«Выдающееся тепло»: метеоролог Тишковец рассказал о погоде в марте

Известный метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в марте. Прогноз опубликован в его telegram-канале.

Несмотря на то, что март в России считается по климату четвёртым месяцем зимы, тем не менее, прогноз довольно позитивный – русская весна на большей части нашей страны с существенным опережением графика будет наступать по всем фронтам, пишет Тишковец. Например, в Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3-5 градусов превысит климатическую норму.

Положительное (тёплое) отклонение температуры от среднего будет сохраняться на протяжении всего месяца, при чём в отдельные дни, удивляя нас выдающимся теплом – даже отметка «+10» не будет казаться недосягаемой. Метеоролог напомнил, что ночная многолетняя норма для марта в Москве – около «-5», дневная – около «+1,5». Очевидно, что будет на несколько градусов теплее.

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По осадкам ожидается дефицит небесной влаги, который будет достигать 10-30%. При таком сценарии снежный покров, высота которого сейчас в столице составляет 3 см, исчезнет во второй декаде марта, что на месяц раньше установленных сроков.