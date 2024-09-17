Вторник, 17 сентября, 2024

В Рязанской области презентовали региональный проект «Мама в деле»

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

В Рязанской области на площадке коллективной работы «Точка кипения» была представлена программа «Мама в деле», приуроченная к Году семьи. Об этом сообщается на сайте правительства.

Данный проект будет реализован с 2024 года на базе регионального Центра занятости и направлен на профессиональное развитие женщин в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей. В его рамках запланированы круглые столы, мастер-классы по составлению резюме, прохождению собеседований, организации собственного бизнеса, а также групповые тренинги и консультативная поддержка.

17 сентября на площадке «Точки кипения» специалисты Центра занятости ознакомили женщин с актуальными вакансиями от крупнейших работодателей региона, провели профконсультации и предложили возможность записаться на бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография». Предприниматели поделились опытом реализации собственных идей, а эксперты рассказали о действующих мерах поддержки в регионе. Также для молодых мам, пришедших с детьми, были организованы услуги профессиональной няни и детская программа.

В этом году в рамках проекта «Мама в деле» в службу занятости обратилось примерно 1 тысяча женщин с детьми, из которых более 500 нашли работу, 15 открыли собственное дело, а свыше 305 прошли обучение.

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