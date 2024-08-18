Воскресенье, 18 августа, 2024

В Рязанской области пожар унёс жизнь женщины

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В ночь на 18 августа в поселке Вакино Рыбновского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1954 года рождения. Подробности трагедии сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 02:59. Пожар охватил двухквартирный кирпичный дом, общей площадью 150 квадратных метров, полностью уничтожив кровлю и повредив здание.

На место происшествия прибыли четыре пожарных машины и 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Причина пожара, размер ущерба устанавливаются.

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