В Рязанской области пожар унёс жизнь женщины

В ночь на 18 августа в поселке Вакино Рыбновского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1954 года рождения. Подробности трагедии сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 02:59. Пожар охватил двухквартирный кирпичный дом, общей площадью 150 квадратных метров, полностью уничтожив кровлю и повредив здание.

На место происшествия прибыли четыре пожарных машины и 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Причина пожара, размер ущерба устанавливаются.