Пятница, 16 августа, 2024

В Рязанской области появятся быстровозводимые почтовые отделения

Автор: 7info

Опубликовано

Почта России продолжает модернизацию почтовых отделений в сельской местности по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». В этом году в регионе планируется капитальный ремонт четырёх отделений и открытие четырёх офисов по технологии быстровозводимой конструкции, сообщает пресс-служба компании. 

Почта не только отремонтирует помещения и сделает их доступнее для маломобильной категории граждан, но и запустит в отделениях новые, востребованные на сельских территориях услуги. Например, клиенты на почте смогут подтвердить или восстановить учётную запись на портале государственных услуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Быстровозводимые почтовые отделения — новшество для Рязанской области. У них металлический каркас, стены из сэндвич-панелей, фасад снаружи облицован декоративными панелями. Технология быстровозводимой конструкции позволяет в короткие сроки строить новые здания. Новые почтовые отделения оборудуют в соответствии с современными стандартами и корпоративным стилем компании.

«Быстровозводимые почтовые отделения — прекрасная альтернатива для сельских населённых пунктов с небольшим количеством жителей. Такие отделения ничем не уступают городским. Уверена, наши клиенты оценят их функциональность и удобство», — отметила директор макрорегиона Центр Почты России Ксения Ефимова.

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